За сутки на фронте произошло 78 боевых столкновений: в Генштабе назвали самые горячие направления. Карта

Российская террористическая армия продолжает атаковать на разных участках фронта в попытке прорвать оборону украинских войск. В течение 15 марта произошло 78 боевых столкновений.

Самые интенсивные боевые действия зафиксированы на Новопавловском и Авдеевском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 16 марта.

За прошедшие сутки путинские войска нанесли 10 ракетных и 68 авиационных ударов, совершили 89 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак среди гражданского населения есть погибшие и раненные.

Под авиационными ударами были населенные пункты Поповка, Вильное, Александровка, Великая Писаревка, Лукашевка, Дмитровка Сумской области; Барановка, Золочев, Покаляное, Петропавловка Харьковской области; Надежда, Белогоровка Луганской области; Северск, Семеновка, Калиновка, Часов Яр, Керамик, Новобахмутовка, Новоселовка Первая, Орловка, Уманское, Красногоровка, Георгиевка, Победа, Константиновка Донецкой области и Роботино на Запорожье. Под артиллерийским огнем находились около 100 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионную деятельность с целью недопущения перекидывания наших войск на угрожающие направления.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника в районах населенных пунктов Синьковка и Табаевка Харьковской области, где враг пытался улучшить свое тактическое положение.

На Лиманском направлении нашими воинами отражены 9 атак противника в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Терны, а также Раздолевка в Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими защитниками отбиты 3 атаки противника в районах населенных пунктов Андреевка и Клищиевка Донецкой области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" на Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 26 атак врага в районах населенных пунктов Бердичи, Орловка, Тоненькое и Первомайское.

На Новопавловском направлении силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Георгиевки и Новомихайловки, где оккупанты при поддержке авиации 24 раза пытались прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении оккупанты 7 раз атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении, враг не отказывается от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. За прошедшие сутки осуществлено 3 безуспешных штурма позиций наших войск.

В то же время наши воины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии боевого столкновения. За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла удары по 7 районам сосредоточения личного состава противника. Также в ночь на 16 марта Силами обороны Украины уничтожены 2 из 2 ударных дронов типа Shahed в Харьковской области.

Напомним, за сутки 15 марта украинские военнослужащие ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники. С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 429,5 тыс. человек.

Как сообщал OBOZ.UA, министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен сказала, что члены НАТО не должны исключать возможности отправки войск на территорию Украины. По ее мнению, западные страны, включая США, не должны быть полностью против этой идеи.