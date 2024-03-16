Минус 1160 оккупантов, 21 танк и 26 артсистем: Генштаб обновил статистику потерь РФ в войне

За прошедшие сутки 15 марта украинские военнослужащие ликвидировали еще 1160 российских оккупантов. Также были уничтожены десятки единиц различной вражеской техники.

С начала полномасштабной войны общие потери врага составили уже 429,5 тыс. человек. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

В течение суток были уничтожены 21 танк, 24 боевых бронированных машин и 26 артиллерийских систем. Общие потери врага составляют 6779 танка, 12973 ББМ и 10606 артсистем.

Также российские террористы потеряли с начала войны 1017 единиц реактивных систем залпового огня и 719 систем противовоздушной обороны.

Общие потери россиян увеличились до 347 самолетов, 325 вертолетов и 8268 БПЛА. С начала войны силы противовоздушной обороны уничтожили 1922 российских крылатых ракет.

Кроме того, ВСУ потопили за время войны уже 27 российских кораблей, утилизировали 14024 единиц автомобильной техники и автоцистерн, а также 1712 – специальной техники.

Напомним, воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины снова нанесли потери российским оккупационным войскам. В этот раз наши защитники с помощью дрона уничтожили очередной вражеский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения ГУР "Кабул 9" отработали по российским оккупантам на Запорожском направлении. В результате слаженной работы они уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и грузовики врага.

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