Во враг минус 'Муром-М' и грузовика: спецподразделение ГУР 'Кабул 9' отработало по оккупантам в Запорожье. Видео

Военные спецподразделения Главного управления разведки "Кабул 9" отработал по российским оккупантам на Запорожском направлении. В результате слаженной работы во враг минус "Муром-М" и грузовика.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ГУР МО. Так, очередные потери оккупанты понесли благодаря действиям спецподразделения ГУР "Кабул 9".

Воины активно продолжают свою деятельность в Запорожской области, выявляя и ликвидируя российских оккупантов.

На кадрах демонстрируются результаты одного дня работы спецподразделения, во время которого разведчики обнаружили и уничтожили два грузовика и внедорожник, принадлежавших российским захватчикам, а также враждебный комплекс видеонаблюдения "Муром-М".

"Продолжаем борьбу за территориальную целостность и независимость Украины!" – подчеркнули украинские защитники.

Напомним, утром 13 марта произошла ракетная атака на полигон оккупационных войск в районе захваченного Россией села Трехизбенко в Луганской области. Благодаря результативному удару ликвидировано не менее 10 захватчиков.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале марта у села Мостики на временно оккупированной территории Луганской области ударом Himars уничтожен состав боеприпасов армии страны-агрессора. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.

– В районе населенного пункта Оленевка Донецкой области один из батальонов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Владивостока попал под удар HIMARS во время торжественного построения.