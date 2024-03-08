Получила название 'Черная смерть': в сети рассказали о потерях бригады российских морпехов из Владивостока

За время полномасштабной войны в Украине 155 отдельная гвардейская бригада морской пехоты из Владивостока несколько раз понесла значительные потери в войне. Она была разгромлена под Киевом, а после значительных потерь среди военнослужащих бригады под Угледаром она заполучила неофициальное название "Черная смерть".

А недавно в районе населенного пункта Еленовка Донецкой области один из батальонов бригады попал по удар HIMARS во время торжественного построения. Подробности раскрыли в Telegram-канале "Хочу жить".

По данным канала, первые серьезные потери 155 бригада ВС РФ понесла еще во время боев за Киев, когда российские войска предприняли попытку захватить украинскую столицу.

"Попытка оказалась пыткой, и остатки бригады после доукомплектования отправили под Угледар", – рассказали в "Хочу жить".

Под Угледаром дальневосточные морпехи были разбиты во второй раз, за что бригада среди самих оккупантов получила прозвище "Черная смерть".

И судя по дальнейшим событиям, это имя 155 бригаде морской пехоты оккупационной армии подходило как нельзя больше.

Не так давно оккупанты из очередного состава 2 батальона 155-й бригады, находящиеся возле поселка Еленовка Донецкой области, в очередной раз жаловались на командира батальона с позывным "Серп". Тот, утверждали захватчики, отправляет подразделения на штурм без поддержки и выставляет заградотряды.

А вскоре после появления видео с этими жалобами по оккупантам из 155 бригады прилетели ракеты HIMARS.

"Командование бригады не придумало ничего лучше, чем устроить в той же Еленовке торжественное построение и получить за это парой ракет HIMARS. Как результат – 19 погибших, 12 раненых. В том числе "200" замкомбрига подполковник Роман Кожухов, а сам комбриг, полковник Михаил Гудков – ранен", – рассказали в "Хочу жить".

С точки зрения профессионализма командиров и их умения принимать "правильные" решения, ведущие к дальнейшей "денацификации" оккупационной армии в промышленных масштабах, утверждают в канале, 155 бригада ничем особо не отличается от других подразделений ВС РФ.

"155-я бригада – настоящее зеркало российской армии и ее руководства. Пересечь полсвета, чтобы бездарно положить тысячи солдат, еще и глупо подставиться под удар самим. Во имя чего? Чтобы повысить в звании командующего Восточным военным округом Рустема Мурадова за разгром вверенных ему подразделений под Угледаром?" – написали администраторы "Хочу жить".

Они призвали действующих военнослужащих этой бригады либо их родных связаться с "Хочу жить", чтобы избежать смерти в чужой стране.

Сделать это можно, написав в чат-бот "Хочу жить" t.me/spasisebyabot, позвонив по номеру +38 044 350 89 17 или 688 (с украинских номеров) или написав в Telegram или WhatsApp по номерам +38 095 688 68 88; +38 093 688 68 88; +38 097 688 66 88.

Напомним, 6 марта стало известно, что на одном из направлений защитники Украины захватили в плен оккупантов во время штурма. Один из них утверждал, что работал на заводе и был мобилизован, второй признался, что семь раз сидел в тюрьме, а во время очередной "отсидки" подписал контракт.