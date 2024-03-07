ВСУ уничтожили склад боеприпасов 4-й танковой дивизии РФ – СМИ

Возле села Мостки Луганской области (временно оккупированная РФ часть региона) загорелся склад боеприпасов армии страны-агрессора. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.

Об этом в среду, 6 марта, сообщило издание ASTRA. Утверждается, что пожар на складе вспыхнул вследствие обстрела со стороны Вооруженных сил Украины.

"Как удалось выяснить ASTRA, в него попал HIMARS", – сказано в сообщении.

По данным СМИ, склад с боеприпасами оккупантов находился на расстоянии 1,5 км от села Мостки.

"Жертв и пострадавших нет", – пишет ASTRA.

Как сообщал OBOZ.UA, в России утром 6 марта пожаловались на очередную атаку дронов. Российские пропагандисты заявили, что беспилотники предприняли попытку поразить российский военный аэродром "Балтимор" в Воронеже и нефтебазу в области.

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