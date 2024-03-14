Оккупанты пожаловались на удар HIMARS по полигону в Луганской области: в рядах захватчиков есть потери

Утром 13 марта произошла ракетная атака на полигон оккупационных войск в районе захваченного Россией села Трехизбенка в Луганской области. Благодаря результативному удару ликвидировано не менее 10 захватчиков.

Точное количество погибших и раненых пока неизвестно. Об этом сообщило российское издание Astra.

Тип ракет, которыми ударили по полигону в "ЛНР", пока точно не установлен, однако оккупанты предполагают, что это были три Himars.

Напомним, в феврале украинские воины снова ударили по вражескому полигону вблизи села Подо-Калиновка на временно оккупированной части Херсонской области. Было ликвидировано около 60 захватчиков.

Кроме того, 20 февраля Силы обороны Украины нанесли удар РСЗО HIMARS по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. В сети заявляли о 65 ликвидированных захватчиках.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В начале марта у села Мостики на временно оккупированной территории Луганской области ударом Himars уничтожен состав боеприпасов армии страны-агрессора. Он принадлежал 4-й танковой дивизии ВС РФ.

– В районе населенного пункта Оленевка Донецкой области один из батальонов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты из Владивостока попал под удар HIMARS во время торжественного построения.