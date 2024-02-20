ВСУ нанесли ракетный удар по военному полигону оккупантов во время построения личного состава: подробности

Во вторник, 20 февраля, Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. По нему ударили в момент построения военнослужащих, 65 захватчиков были ликвидированы.

Точное количество оккупантов, которые были ранены, на данный момент устанавливается. Об этом сообщил Telegram-канал "Досье Шпиона", который ведет сотрудник одной из специальных служб.

"На данном объекте проводилось обучение военнослужащих 39-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (в/ч 35390, Южно-Сахалинск)", – сказано в сообщении.

По полигону ударили около 9 часом утра тремя ракетами из РСЗО HIMARS.

Информацию подтвердили российские военкоры. Некоторые из них обвинили в ударе по полигону генерал-майора Олега Моисеева – командующего 29-й общевойсковой армией. Военкоры пишут, что оккупантов построили на полигоне неподалеку от линии фронта именно по его приказу.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки обезвредили 1230 военнослужащих оккупационной армии России. Также накануне защитники "приземлили" еще два самолета агрессора.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!