Минус два самолета и 1230 оккупантов: озвучены данные о потерях РФ за сутки

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки обезвредили 1230 военнослужащих оккупационной армии России. На сегодня количество ликвидированной в войне живой силы врага достигает 404 950.

Также накануне защитники "приземлили" еще два самолета агрессора, а в целом уничтожили 194 единицы его военной техники и вооружения. Данные о потерях оккупантов на 20 февраля обновил Генеральный штаб ВСУ.

Итак, кроме большого количества личного состава, бойцы обезвредили 40 артиллерийских систем (всех 9773), 36 боевых бронированных машин (12 268), пять танков (6503), две РСЗО (988), одно средство ПВО (675) ВС РФ.

Воины ВСУ "приземлили" 61 вражеский БПЛА оперативно-тактического уровня (в общем 7521) и три крылатые ракеты (1902), сожгли 38 единиц автомобильной техники и автоцистерн (12 805), шесть – спецтехники (1551) оккупантов.

Уже не впервые украинские силы за сутки сбили сразу два российских самолета (всего 338) – вражеские истребитель-бомбардировщик Су-34 и истребитель Су-35С были уничтожены на восточном направлении.

В списке потерь врага на украинской земле также есть 325 вертолетов, 25 кораблей/катеров и одна подлодка.

Как сообщал OBOZ.UA, артиллеристы 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ несколькими точными ударами уничтожили военную базу оккупантов. Там они превратили в металлолом технику врага и нанесли потери его живой силе.

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