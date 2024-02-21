Опять полигон: роспропагандисты распространяют информацию об очередном прилете по скоплению личного состава армии РФ

Украинские воины якобы снова ударили по скоплению оккупантов – вражескому полигону на временно оккупированной части Херсонской области. Информацию об этом вечером 21 февраля распространили российские "военкоры".

Предварительно, у ВС РФ снова большие потери. Соответствующие сообщения появились в ряде Telegram-каналов противника.

Один из российских "блогеров" написал: "Сегодня снова полигон. Херсонская область. Дол****изм никто не отменяет". Этот россиянин пожелал ликвидированным захватчикам "царствия небесного", но количество потерь не уточнил.

"Полигон... Снова. Товарищи офицеры и младшие командиры. Пожалуйста, берите ответственность на себя", – написал другой пропагандист.

Вероятно, "бавовна" посетила российских оккупантов, когда они были на построении.

Напомним: 20 февраля Силы обороны Украины нанесли удар РСЗО HIMARS по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. В сети заявляют о 65 ликвидированных захватчиках.

Как писал OBOZ.UA, согласно официальной статистике Генштаба ВСУ, 20 февраля было ликвидировано 1130 военнослужащих страны-агрессора. Общая численность потерь России в живой силе за период полномасштабной войны уже достигла 406 080 лиц.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!