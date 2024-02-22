Минус около 60 оккупантов: в сети появились кадры удара ВСУ по полигону армии РФ на левом берегу Днепра. Видео
Появилось видео момента удара по полигону российских оккупантов на левом берегу Херсонской области. Этот объект захватчиков вблизи села Подо-Калиновка Вооруженные силы Украины поразили ракетами 21 февраля, было ликвидировано около 60 военных страны-агрессора.
Соответствующие кадры распространились в сети. В частности, видео было опубликовано в Telegram-канале "Николаевский Ванёк".
"Руководство группировки "Днепр" приехало с проверкой огневой подготовки подразделений, которых готовят на бесполезные штурмы н.п. Крынки", – говорится в сообщении.
В момент прилета на полигоне проводились совместные занятия подразделений 328-го десантно-штурмового полка, 810-й отдельной бригады морской пехоты и 81-го самоходного артиллерийского полка армии РФ.
Ударом ВСУ был ликвидирован командирский состав и около 60 российских солдат.
Напомним, что удар по скоплению личного состава армии РФ был нанесен 21 февраля. Россияне в комментариях к постам пропагандистов устроили истерику из-за больших потерь среди оккупантов.
Как сообщал OBOZ.UA, 20 февраля Вооруженные силы Украины нанесли ракетный удар по военному полигону российских оккупантов в селе Трудовское Волновахского района Донецкой области. По нему ударили в момент построения военнослужащих, 65 захватчиков были ликвидированы.
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