ВСУ отминусовали 1130 российских оккупантов и десятки техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины ликвидировали 1130 российских оккупантов. Таким образом общая численность потерь России в живой силе за период полномасштабной войны уже достигла 406 080 лиц.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Отмечается также, что на металлолом на украинской земле превратились десятки единиц вражеской техники.

В частности, к утру 21 февраля оккупанты не досчитались 13 танков, 53 артиллерийских системы и 70 боевых бронированных машин.

Напомним, ранее партизаны "Атеш" зафиксировали перебрасывание сотен единиц сгоревшей техники из Авдеевки в Мариуполь. Колонны транспортных тягачей, груженые грузовиками и бронетехникой, передвигались в сопровождении представителей ФСБ РФ в гражданских автомобилях. Агенты движения насчитали не менее пяти сотен единиц военной техники, непригодной для восстановления.

Кроме того, Силы специальных операций ВСУ показали результаты своей работы по колонне российских захватчиков на Донецком направлении. Бойцы уничтожали врага с помощью FPV-дронов.

В воздух взлетели, в частности, бронетранспортер, боевая машина пехоты, инженерная техника и две БМП. Кроме того, украинские защитники ликвидировали четырех пехотинцев, а одного ранили.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Британские разведчики считают, что после захвата Авдеевки российским оккупационным войскам нужно время на переоснащение и отдых. Однако в последующие недели захватчики будут пытаться расширить территориальные достижения.

– 19 февраля Силы обороны сбили близ Мариуполя российский истребитель Су-35. Пилот катапультировался с горящего самолета, но выжить оккупанту не удалось. Он замерз в ледяной воде Азовского моря в 1 км от берега.