Разведка Британии оценила, сможет ли Россия воспользоваться эффектом захвата Авдеевки, и назвала цель войск Путина. Карта

После захвата Авдеевки русским оккупационным войскам нужно время на переоснащение и отдых. Однако в последующие недели захватчики постараются расширить территориальные достижения.

Об этом сообщает разведка минобороны Британии. Так, за последнюю неделю России удалось взять под контроль Авдеевку и Коксохимический завод к северу от города.

Тяжелые бои за эти локации шли с октября 2023 года.

При этом украинские силы отошли на более защищенные позиции к западу от Авдеевки.

"Российским силам не хватает боеспособности немедленно воспользоваться захватом Авдеевки и они требуют определенного времени на переоснащение и отдых. В последующие недели Россия, вероятно, попытается постепенно расширить территориальный контроль за пределы Авдеевки", – считают британские разведчики.

Как сообщал OBOZ.UA, 17 февраля главнокомандующий ВСУ Александр Сырский объявил о выводе подразделений ВСУ из Авдеевки в Донецкой области. Он подчеркнул, что защитники перешли к обороне этого направления на более выгодных позициях.

Институт изучения войны отмечал, что России в оккупации Авдеевки помогло ограниченное и локализованное преимущество в воздухе, установленное в последние дни наступательной операции.

В 110-й ОМБР подтвердили, что оккупанты в Авдеевке убили нескольких тяжелораненых украинских бойцов на опорном пункте "Зенит". Сначала россияне согласились эвакуировать наших воинов и оказать им помощь, а затем обменять, однако не сдержали слова и расстреляли их.

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