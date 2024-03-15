'Продолжаем срывать вражеские тюльпаны': воины 63-й бригады уничтожили самоходный миномет армии РФ. Видео

Воины 63-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины снова нанесли потери российским оккупационным войскам. В этот раз наши защитники с помощью дрона уничтожили очередной вражеский самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

Соответствующие кадры опубликовали в Telegram-канале 63-й ОМБр. Ликвидацию "Тюльпана" сняли с помощью другого беспилотника.

"Продолжаем срывать вражеские тюльпаны", – отметили украинские военные.

На ролике видно, как расчет миномета начал убегать, увидев приближение украинского FPV-дрона.

Перехват разговора оккупантов подтвердил уничтожение "Тюльпана", а вот находившимся рядом захватчикам удалось спастись. "Машину убили, расчет жив", – сказал один из военных РФ.

Отметим, что уничтоженный самоходный миномет россиян предназначен для уничтожения наиболее укрепленных фортификационных сооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 98 единиц российской военной техники и вооружения. Также защитники отменяли 580 окупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!