ВСУ обезвредили за сутки 580 оккупантов и уничтожили 15 артсистем врага – Генштаб

Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили в боях 98 единиц российской военной техники и вооружения. Также защитники отминусовали 580 оккупантов.

Общее количество "демилитаризованной" живой силы армии РФ в полномасштабной войне достигает уже 428 420. Данные о потерях врага обновил Генеральный штаб ВСУ.

Накануне украинские бойцы сожгли 15 артиллерийских систем (всего 10 580), 11 боевых бронированных машин (12 949) и один танк (6758) захватчиков.

В небе воины сбили 34 российских беспилотника оперативно-тактического уровня (всех 8254). Также сожгли 34 единицы автомобильной техники и автоцистерн (13 993) и три – спецтехники (1711) врага.

Кроме этого, за время полномасштабной войны ВСУ сбили 1920 крылатых ракет, 347 самолетов и 325 вертолетов, уничтожили 1017 РСЗО, 717 средств ПВО, потопили 26 кораблей/катеров и подлодку войск РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы спецподразделения ГУР "Кабул 9" отработали по российским оккупантам на Запорожском направлении. В результате слаженной работы они уничтожили комплекс видеонаблюдения "Муром-М" и грузовики врага.

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