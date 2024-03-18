Эвакуация проводится планово и организованно: глава Сумской ОВА рассказал о ситуации в области

Ситуация на границе Сумской области остается напряженной. Эвакуационные мероприятия здесь проводятся систематически и организованно.

Глава Сумской области Владимир Артюх выразил благодарность работникам полиции, ГСЧС и Вооруженных Сил, которые, рискуя своей жизнью, обеспечивают эвакуацию жителей. Об этом он сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

Артюх отметил, что эвакуация из пятикилометровой зоны была произведена еще летом 2023 года.

"Должен отметить, что эвакуация из 5-километровой зоны, в том числе и в этой общине, у нас произошла еще летом 2023 года. Из 7 населенных пунктов общины мы эвакуировали более 600 человек. Там фактически осталось немного людей, которые, к сожалению, не смогли своевременно из-за интенсивных обстрелов выехать из этих населенных пунктов", – рассказал Артюх.

Он добавил, что в настоящее время власти уже работают над планом восстановления этой общины. В частности, разрабатывается план компенсации за разрушенные дома и оперативное восстановление поврежденных объектов.

"Сегодня мы, согласно поручению Офиса Президента, вместе с Правительством уже работаем над планом возобновления этой общины. В частности, разрабатывается план выплаты компенсаций за разрушенные дома и оперативного восстановления не очень поврежденных объектов. Вместе с Вице-премьером Ириной Верещук сейчас практически отработали мероприятия по эвакуации детей и пожилых людей в западные регионы. И этот план тоже уже вступает в силу. Люди согласились выезжать в более безопасные места", – объяснил глава Сумской ОВД.

Кроме того, он призвал, что не стоит впадать в панические настроения и не распространять слухи о том, что Сумщина якобы оставлена без защиты.

"Не поддавайтесь паническим настроениям, не распространяйте враждебное ИПСО о том, что Сумщина без защиты. Мы делаем все для безопасности людей и не оставляем их один на один со своими проблемами. Нам помогает государство, зарубежные партнеры. Вооруженные силы готовы к отпору и заботятся о безопасность граждан. Сумщина была и является северным форпостом Украины", – резюмировал Артюх.

Стоит отметить, что российские оккупационные войска сбросили в Сумскую область несколько сотен авиабомб, в результате чего разрушены мосты. Из Великой Писаревки, попавшей во вражеские обстрелы, эвакуировали всех детей.

Напомним, войска России 17 марта нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Около 15:50 там произошли два взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу в Сумах завершили аварийно-розыскные работы в жилом доме, который был атакован "Шахедом" в ночь на 13 марта. Под завалами были обнаружены тела троих погибших.

Ранее в Сумской ОВА сообщили об уничтожении российской ДРГ, прорвавшейся на севере области. Оккупанты регулярно устраивают провокации, заявили в ОВА и призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться.

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