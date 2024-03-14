В Сумах из-под завалов дома достали тело мужчины: поисковые работы продолжаются. Видео

Утром в четверг, 14 марта, в Сумах возобновили поисковые работы на месте попадания российского дрона-камикадзе по многоэтажке накануне ночью. Через несколько часов поисков спасатели достали из-под завалов тело мужчины.

Количество жертв вражеской атаки возросло до трех, также пострадали 14 жителей. Под руинами еще могут находиться люди, рассказал в комментарии "Суспільному" спикер ГСЧС в области Олег Стрелка.

"С шести утра все работы возобновлены – инженерная, тяжелая техника на месте. Спасатели снова продолжают разбирать разрушения. Есть информация, что под завалами могут быть люди", – отметил он.

Со временем из-под завалов действительно достали еще одного погибшего. Сначала журналисты с места происшествия сообщили, что это девочка, но впоследствии уточнили, что третья жертва – мужчина.

Спасатели говорят, что количество людей, которые могут находиться под завалами дома, пока неизвестно. После удара 13 марта им удалось деблокировать тела двух погибших.

"Вчера около 20:00 работы были временно приостановлены, однако оставалась наша пожарная техника, потому что была угроза повторного возникновения возгораний. Когда что-то загоралось – мы ликвидировали", – добавил Олег Стрелка.

Напомним, что в ночь на 13 марта российский "Шахед" попал в жилую пятиэтажку: три этажа дома "полностью сложились", было разрушено по меньшей мере 15 квартир и столько же повреждено. Вечером в среду сообщалось о двух погибших мужчинах, еще 10 жителей дома спасли работники ГСЧС, а 12 человек получили травмы разной степени тяжести.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 14 марта оккупанты атаковали дронами четыре города Сумской области: Шостку, Тростянец, Белополье и Сумы, а также ракетами ударили по Шостке и Тростянцу. Под поражение попали радиотехнические объекты, из-за чего вышли из строя передатчики телерадиовещания.

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