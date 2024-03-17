Войска РФ нанесли удары по инфраструктуре Сум: первые детали

Войска России 17 марта нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Около 15:50 там прозвучало два взрыва.

Об атаке сообщили в Сумской областной военной администрации. На места прилетов прибыли все необходимые службы.

Последствия атаки уточняются.

В ОВА призвали не игнорировать сигналы воздушной тревоги и находиться в укрытиях.

Как сообщает "Суспільне", около 15:50 в Сумах было слышно два взрыва. В это время на северо-восточном направлении Украины была объявлена воздушная тревога из-за угрозы со стороны российской авиации, сообщили в Воздушных силах.

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