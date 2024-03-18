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Оккупанты сбросили несколько сотен авиабомб, разрушены мосты: из Великой Писаревки на Сумщине вывезли всех детей

Олег Тимченко
War
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Оккупанты сбросили несколько сотен авиабомб, разрушены мосты: из Великой Писаревки на Сумщине вывезли всех детей

Российские оккупационные войска сбросили на Сумщине несколько сотен авиабомб, в результате чего разрушены мосты. Из Великой Писаревки, попавшей во вражеские обстрелы, эвакуировали всех детей.

При этом количество людей, оставшихся у границы в пятикилометровой зоне приграничья, остается неизвестным из-за отсутствия связи. Об этом сообщила корреспондентка Радио Свобода Алена Яцына.

Она рассказала, что там отсутствует транспортное сообщение, поскольку за последнюю неделю путинская армия атаковала общину несколькими сотнями управляемых авиабомб. В результате все мосты через реки в общине были уничтожены, и теперь невозможно добраться до сел.

"Нет транспортного сообщения, ведь через неделю сбросили на общину несколько сотен управляемых авиабомб. Уничтожили все мосты через реки в общине, и до деревень добраться невозможно. То есть, вероятно, что там остаются люди, и вероятно, что остаются дети", – говорит корреспондентка.

По данным полиции, по состоянию на 17 марта из Великописаревской общины эвакуировалось 190 человек, среди которых 26 детей.

Оккупанты сбросили несколько сотен авиабомб, разрушены мосты: из Великой Писаревки на Сумщине вывезли всех детей

Напомним, войска России 17 марта нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Около 15:50 там произошли два взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу в Сумах завершили аварийно-розыскные работы в жилом доме, который был атакован "Шахедом" в ночь на 13 марта. Под завалами были обнаружены тела троих погибших.

Ранее в Сумской ОВА сообщили об уничтожении российской ДРГ, прорвавшейся на севере области. Оккупанты регулярно устраивают провокации, заявили в ОВА и призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться.

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