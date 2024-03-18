Оккупанты сбросили несколько сотен авиабомб, разрушены мосты: из Великой Писаревки на Сумщине вывезли всех детей

Российские оккупационные войска сбросили на Сумщине несколько сотен авиабомб, в результате чего разрушены мосты. Из Великой Писаревки, попавшей во вражеские обстрелы, эвакуировали всех детей.

При этом количество людей, оставшихся у границы в пятикилометровой зоне приграничья, остается неизвестным из-за отсутствия связи. Об этом сообщила корреспондентка Радио Свобода Алена Яцына.

Она рассказала, что там отсутствует транспортное сообщение, поскольку за последнюю неделю путинская армия атаковала общину несколькими сотнями управляемых авиабомб. В результате все мосты через реки в общине были уничтожены, и теперь невозможно добраться до сел.

"Нет транспортного сообщения, ведь через неделю сбросили на общину несколько сотен управляемых авиабомб. Уничтожили все мосты через реки в общине, и до деревень добраться невозможно. То есть, вероятно, что там остаются люди, и вероятно, что остаются дети", – говорит корреспондентка.

По данным полиции, по состоянию на 17 марта из Великописаревской общины эвакуировалось 190 человек, среди которых 26 детей.

Напомним, войска России 17 марта нанесли два удара по инфраструктуре города Сумы. Около 15:50 там произошли два взрыва.

Как сообщал OBOZ.UA, в субботу в Сумах завершили аварийно-розыскные работы в жилом доме, который был атакован "Шахедом" в ночь на 13 марта. Под завалами были обнаружены тела троих погибших.

Ранее в Сумской ОВА сообщили об уничтожении российской ДРГ, прорвавшейся на севере области. Оккупанты регулярно устраивают провокации, заявили в ОВА и призвали жителей приграничных территорий эвакуироваться.

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