Есть сотни километров фортификаций: Павлюк заверил, что Украина сделала все во избежание внезапного наступления на Киев

С начала полномасштабного вторжения Украина сделала все во избежание внезапного нападения на столицу. Построены сотни километров фортификаций.

Об этом в эфире телемарафона заявил командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк. Он также отметил, что оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

Напомним, что Александр Павлюк несколько месяцев возглавлял Киевскую ОВА после полномасштабного вторжения страны-агрессора в Украину. Он тоже год командовал силами обороны столицы.

"На этой должности, за 12 месяцев, мы проделали огромный объем работы. Это около тысячи километров фортификаций, три кольца обороны Киева. Очень усилили Чернобыльское направление. Мы сделали все, чтобы вариантов внезапного мероприятия противника не было", – заявил Павлюк.

По словам командующего Сухопутными войсками, сегодня оборона столицы продолжает наращиваться и усиливаться.

"Долгосрочные бетонные укрепления строятся. Потому что, имея такого соседа, нужно быть постоянно готовым к войне. А от Киева зависит, будет ли Украина существовать, не будет ли", – заявил генерал.

Он также добавил, что планы "взять Киев за 3 дня" были вполне реальны. По его словам, к моменту полномасштабного вторжения россияне могли это сделать.

"В направлении столицы были применены наиболее мобильные и боеспособные подразделения вооруженных сил страны-агрессора. У них был четкий план по быстрому перемещению, захвату важных объектов, в частности, с использованием воздушных десантов и быстрому передвижению наземным транспортом", – подчеркнул Павлюк.

Генерал отдельно добавил, что если бы не профессиональные действия наших подразделений под руководством командующего обороной Киева генералом Сырского, то им бы это удалось. Но они встретили неожиданное профессиональное сопротивление

"Темпы наступления россиян были приостановлены. Они на ходу были вынуждены менять свои планы. И если бы оккупанты не встретили сопротивления, то смогли бы реализовать свои планы и провести парад в Киеве", – резюмировал Павлюк.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или июне. Поэтому сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров – прежде всего системы ПВО Patriot и больше артиллерии.

Напомним, в начале марта Макрон заявил, что Франция может отправить войска в Украину в случае продвижения линии фронта в направлении Одессы или Киева. Об этом французский президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта для обсуждения линии поддержки Украины.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ответили на предположение президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности прорыва российских войск в Одессу или Киев.

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