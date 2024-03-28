'Помощь Украине нужна сейчас!' Зеленский предупредил, что новое наступление РФ может начаться уже в мае

Новое наступление России в Украине ожидается примерно в конце мая или в июне. Сейчас наша армия нуждается в максимальной военной помощи от партнеров, поскольку противостоять хорошо обеспеченной оружием российской армии очень тяжело.

Об этом в интервью изданию CBS News рассказал президент Украины Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что в этой артиллерийской войне на истощение у России преимущество не только благодаря большему количеству огневых средств, но и благодаря большей дальности их поражения.

"В Бахмуте, Авдеевке, Лисичанске, Соледаре и так далее было очень трудно бороться с противником, чей артиллерийский снаряд может стрелять на более чем 20 километров, а наш – на менее 20 км", – сказал он.

Новость дополняется.....