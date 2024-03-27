'Там постоянный российский террор': Зеленский рассказал о ситуации на приграничье Сумщины. Видео

Приграничье Сумской области страдает от постоянного террора войск страны-оккупанта. Регион подвергается постоянным обстрелам, авиаударам и действиям диверсионных групп врага.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в своем традиционном видеообращении по итогам дня. Запись он разместил в своих соцсетях.

"Сегодня – Сумщина. С командой весь день здесь. Сначала – наши военные. Навестил наших ребят, которые лечатся после ранений. Отметил государственными наградами", – отметил президент в итоговом видеообращении.

Вторым вопросом за сегодня стала защита Сумщины. По словам Зеленского, особенно сложно в пограничном, которое страдает от постоянного российского террора.

Во время визита в Сумскую область президент провел длительное координационное совещание.

"Прошлись и по вопросам внутренней безопасности в области. Наличие укрытий, противодействие преступности, вопросы обороны. Все обсуждалось очень предметно. Общая задача всех дать все возможности, чтобы здесь, в Сумской области, были рабочие места, чтобы работала социальная защита, чтобы были надежные поступления в бюджет", – подчеркнул президент.

Глава государства также рассказал, что впервые была проведена региональная встреча по новой программе экономической политики "Сделано в Украине". Она должна повлиять на все регионы государства, потому что это существенный вклад средств в бюджеты на 2024 год.

"Есть вполне конкретные задачи для чиновников, для Фонда госимущества, для Офиса президента и для областных властей по итогам встреч и совещаний здесь сегодня. Есть подписаны контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса", – добавил президент.

По словам главы государства, он гордится тем, что с каждым месяцем все больше компаний, все больше разработчиков предлагают конкретные образцы оружия, снарядов, техники, машин для разминирования, многих других вещей – всего того, что нужно на фронте и благодаря силе технологий будет сохранять жизнь наших людей.

В частности, Зеленский рассказал, что уже сегодня есть новые контракты на автоматизированные системы ведения огня, новые FPV-дроны с соответствующими сбросами, тренажеры для мобильных огневых групп, которые помогут эффективнее сбивать БПЛА.

Президент также отметил, что во время визита в Сумскую область он встретился со студентами, которые учатся здесь в университете.

Как сообщалось ранее, Владимир Зеленский в среду, 27 марта приехал в Сумскую область. Там он посетил военный госпиталь и расположение 117-й отдельной бригады ТрО.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 26 марта, президент Владимир Зеленский поздравил воинов Национальной гвардии Украины с десятой годовщиной ее создания. Глава государства отметил, что нацгвардейцы принимают участие в боевых действиях на равных с другими воинами Сил обороны и безопасности Украины и борются крепко, смело и преданно там, где нужно.

Напомним, бойцы 1-й бригады оперативного назначения "Буревой" Национальной гварлии подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве близ Кременной. Флаг был установлен в 100 метрах от позиций противника.

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