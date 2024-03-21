'Чтобы оккупант помнил, на чьей он земле': бойцы Нацгвардии установили флаг Украины в 100 метрах от позиций врага. Видео

Чиновники из 1-й бригады оперативного назначения "Буревой" подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве близ Кременной. Флаг был установлен в 100 метрах от позиций противника.

Об этом в четверг, 21 марта, сообщили в пресс-службе Национальной гвардии. Там также опубликовали соответствующее видео.

"Бойцы батальона "Хорив" бригады "Буревой" устанавливают украинский флаг в 100 метрах от позиций врага, чтобы оккупант постоянно помнил, на чьей он земле!" – говорится в сообщении.

На кадрах можно увидеть, в каких условиях ведутся боевые действия и остатки хорошего соснового леса.

В то же время данное видео является напоминанием всем, что борьба продолжается и моральный дух украинского воина нельзя сломать.

Напомним, украинские партизаны во временно оккупированной Макеевке Донецкой области более месяца назад подняли флаг Украины. Оккупанты заметили его и заменили свою трехцветной тряпкой, и активисты ее сожгли.

В конце февраля украинские патриоты показали флаг Украины во временно оккупированном Крыму. Они поднялись с сине-желтым флагом на одну из вершин крымских гор. Активисты отметили, что после 10 лет оккупации продолжают напоминать россиянам, что Крым – это Украина.

Как сообщал OBOZ.UA:

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