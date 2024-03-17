Партизаны подняли флаг Украины в оккупированной Макеевке: фото

Украинские партизаны во временно оккупированной Макеевке Донецкой области более месяца назад подняли флаг Украины. Оккупанты заметили его и заменили на свою трехцветную тряпку, но активисты ее сожгли.

Теперь посреди пейзажей Донбасса возле микрорайона "Солнечный" с видом на терриконы снова развевается сине-желтый флаг. Соответствующие фото и видео опубликовали в Telegram движения "Желтая Лента".

Напомним, в конце февраля, украинские патриоты показали флаг Украины во временно оккупированном Крыму. Они поднялись с сине-желтым флагом на одну из вершин крымских гор. Активисты отметили, что после 10 лет оккупации продолжают напоминать россиянам, что Крым – это Украина.

"Мы точно знаем, что Крым будет свободен от рашистов и мы будем сопротивляться столько, сколько нужно!" – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Украинские морпехи из 36-й Отдельной бригады установили сине-желтое знамя на левом берегу Днепра на временно оккупированной территории Херсонщины. Несмотря на это, тяжелые бои продолжаются и радоваться еще рано.

– На улице российского города Липецк молодой человек прогуливался с нашивками в виде флагов Украины и Европейского союза на рюкзаке. Это вызвало возмущение у одного "патритически" настроенного прохожего.