Зеленский совершил поездку в Сумскую область: посетил военный госпиталь, бригаду ТрО и осмотрел строительство фортификаций. Фото и видео

Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 27 марта приехал в Сумскую область. Там он посетил военный госпиталь и расположение 117-й отдельной бригады ТрО.

Об этом сообщается в Офисе главы государства. Кроме того, президент осмотрел строительство фортификаций Сумской области.

В госпитале Владимир Зеленский встретился с военнослужащими, проходящими лечение в заведении. Эти защитники получили ранения на Купянском, Бахмутском направлениях, а также возле села Крынки Херсонской области.

Президенту рассказали о ходе лечения и восстановлении украинских воинов, в том числе тяжелораненых. Он поинтересовался самочувствием военных, пожелал им скорейшего выздоровления и поблагодарил за службу.

Кроме того, президент вручил раненым защитникам Украины государственные награды. Также он осмотрел реабилитационное оборудование, кабинет эргографии, пообщался с врачами и поблагодарил их за работу.

Во время посещения Сумской области президенттакже посетил расположение 117-й отдельной бригады территориальной обороны.

Глава государства заслушал доклады командующего оперативно-тактической группировкой "Северск" генерал-майора Дмитрия Красильникова и комбрига - полковника Максима Аксамитовского по оперативной обстановке в зоне ответственности бригады и взаимодействию с соседними подразделениями.

Командующий 117-й отдельной бригады ТРО доложил о соотношении сил, техники и вооружения, проинформировал об особенностях и динамике использования со стороны врага управляемых авиабомб. В ходе совещания президент обсудил с командующими потребности в средствах борьбы с этим типом вооружения.

Владимир Зеленский рассказал об организации обороны на трех линиях рубежей. Были обсуждены актуальные потребности в оружии и технике. Президент государства также осмотрел командный пункт бригады, в частности, отделение сил поддержки, отделение работы ПВО, пункт принятия решений.

Владимир Зеленский пообщался с украинскими военными и поблагодарил их за ежедневную службу. В рамках рабочей поездки президент наградил защитников орденами и медалями.

В ходе поездки президент Украины также ознакомился с ходом строительства фортификационных сооружений возле города Сумы. Он осмотрел траншеи, блиндажи, огневые и командно-наблюдательные пункты.

"Типичный проект строительства взводного опорного пункта. Он предусматривает, в частности, наличие железобетонных конструкций, мест ведения огня для танков и БМП, укрытия из гофрированной стали. Важным элементом также является полоса невзрывных ограждений для сдерживания вражеской техники", – рассказали президенту во время осмотра оборонных. сооружений.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 26 марта, президент Владимир Зеленский поздравил воинов Национальной гвардии Украины с десятой годовщиной ее создания. Глава государства отметил, что нацгвардейцы принимают участие в боевых действиях на равных с другими воинами Сил обороны и безопасности Украины и борются крепко, смело и преданно там, где нужно.

Напомним, бойцы 1-й бригады оперативного назначения "Буревой" Национальной гварлии подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве близ Кременной. Флаг был установлен в 100 метрах от позиций противника.

Ранее бойцы Нацгвардии показали новое видео боевой работы, снятое на фронте. Они отразили штурм оккупационных войск на Запорожском направлении и нанесли серии ударов по блиндажам и окопам противника.

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