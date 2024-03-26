'Наша независимость держится именно на такой храбрости': Зеленский отметил героизм бойцов Нацгвардии во время войны. Видео

Президент Владимир Зеленский поздравил воинов Национальной гвардии Украины с десятой годовщиной ее создания. Глава государства отметил, что нацгвардейцы принимают участие в боевых действиях на равных с другими воинами Сил обороны и безопасности Украины и сражаются крепко, смело и преданно там, где нужно.

По словам президента, подразделения Нацгвардии чрезвычайно эффективны по количеству уничтоженной российской техники и личного состава. Об этом Зеленский заявил по случаю десятой годовщины создания Национальной гвардии.

На сегодняшний день в Национальной гвардии работает более 500 мобильных и стационарных огневых групп, которые ежедневно защищают украинцев от российских дронов и ракет. Также Зеленский отметил работу саперов Нацгвардии, которые очищают нашу землю от российских мин.

"Украина благодарит вас. Украина гордится вами. Мы полагаемся на вашу храбрость. И мы уверены в вашей крепости. Поздравляю с 10-летием создания Национальной гвардии Украины и желаю всегда добывать славу и победы для Украины, для всех нас, для каждого и каждой", – заявил Зеленский.

Глава государства добавил, что независимость Украины держится именно на такой масштабной храбрости. Президент отметил, что украинцы всегда будут помнить всех своих людей, которые сражались и отдали свою жизнь ради независимости и будущего для украинского народа.

Напомним, бойцы 1-й бригады оперативного назначения "Буревий" Нацииональной гварлии подняли национальный флаг в Серебрянском лесничестве вблизи Кременной. Флаг был установлен в 100 метрах от позиций противника.

Ранее бойцы Нацгвардии показали новое видео боевой работы, снятое на фронте. Они отбили штурм оккупационных войск на Запорожском направлении и нанесли серию ударов по блиндажам и окопам противника.

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