'Сделано в Украине': Зеленский рассказал о новых контрактах на автоматизированные системы ведения огня и FPV-дроны

В рамках новой программы экономической политики "Сделано в Украине" правительством подписаны контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса. Это договоры на изготовление автоматизированных систем ведения огня, новых FPV-дронов с соответствующими сбросами, тренажеров для мобильных огневых групп.

Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский по факту своего визита в Сумскую область. Именно тут по факту старта программы "Сделано в Украине" впервые провели региональную встречу местной и центральной власти. Хотя, по словам главы государства, программа предусматривает "существенный объем средств в этом году – на все регионы страны".

"Есть подписанные контракты для нашего оборонно-промышленного комплекса. В частности, сегодня есть новые контракты на автоматизированные системы ведения огня, новые FPV-дроны с соответствующими сбросами, тренажеры для мобильных огневых групп, которые помогут эффективнее сбивать "шахеды". Все то, что действительно нужно", – отметил президент.

Зеленский также встретился с предпринимателями, участвующими в этом проекте. "Государство готово помогать с заказами регионального бизнеса", – пообещал он.

Зеленский добавил, что уже поставил конкретные задачи перед чиновниками, Фондом госимущества, Офисом президента и областной властью по итогам встреч и совещаний на Сумщине.

Как сообщал OBOZ.UA, на вооружении украинских защитников появились FPV-дроны с системой автоматического наведения на цель и ее поражения. Воины 60-й и 63-й отдельных механизированных бригад уже имели возможность использовать новинку с машинным зрением: видео можно посмотреть здесь.

А тем временем десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1.7 млн. вошли 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

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