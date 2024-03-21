ВСУ начали применять на передовой FPV-дроны с автонаведением: что о них известно. Видео

На вооружении украинских защитников появились FPV-дроны с системой автоматической наводки на цель и ее поражения. Однако их пока мало и нужны деньги как на закупку уже сделанных, так и на дальнейшее совершенствование такой системы БПЛА.

Воины 60-й и 63-й отдельных механизированных бригад уже смогли опробовать новинку с машинным зрением. Соответствующее видео обнародовал волонтер Сергей Стерненко.

На видео видно, что система наведения беспилотника фиксируется на цели, но под действием вражеских средств радиоэлектронной борьбы с ней обрывается связь. Однако дрон все равно продолжает атаковать цель в автоматическом режиме.

Стерненко отметил, что технология новая и нуждается в доработке и масштабировании. Поэтому он открыл сбор на закупку таких дронов, а часть собранных денег пообещал отдать разработчикам на усовершенствование.

Волонтер добавил, что как только технология будет полностью готова, к ее закупке привлекут государство, чтобы еще больше масштабировать производство.

Сообщается, что россияне уже больше месяца испытывают такую технологию. Соответственно, ее ускоренное развитие и масштабирование в Украине крайне необходимы.

Считается (и это довольно оптимистичная оценка), что на одно поражение цели необходимо 3-4 обычных FPV-дронов, поскольку не все из них долетают из-задействия РЭБ. Однако дрон с автонаведением не только игнорирует РЭБ, но и уменьшает требования к уровню подготовки оператора.

Как сообщал OBOZ.UA, десантно-штурмовые войска Украины получили партию современных беспилотников от благотворительного фонда Favbet Foundation. В пакет помощи стоимостью более 1.7 млн. вошли 10 DJI Mavic 3 и 5 DJI Mavic 3Т с тепловизионной камерой.

После того, как атаки дронов на российские НПЗ заставили РФ ввести запрет на экспорт бензина, Москва пытается нарастить продажу за границу сырой нефти. Однако вскоре экспорт нефти из РФ также может упасть вместе с объемами ее добычи, поскольку сырье просто негде будет хранить.

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