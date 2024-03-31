'Мы тоже можем зайти в Москву': в ГУР ответили на предположение Макрона о новом наступлении на Киев

В Главном управлении разведки Минобороны Украины ответили на предположение президента Франции Эммануэля Макрона о вероятности прорыва российских войск в Одессу или Киев. Там отметили, что вероятность подобного развития событий примерно равна вероятности появления украинских войск на улицах Москвы.

Об этом заявил начальник ГУР Кирилл Буданов в эфире телемарфона. Он также добавил, что в настоящее время не фиксируется никаких угроз повторного наступления россиян с территории Белоруссии.

Ведущие телемарафона поинтересовались у Буданова, на какие данные мог опираться Макрон, говоря о возможности введения в Украину французских войск в случае прорыва российских захватчиков в направлении Одессы или Киева. В ответ тот привел красноречивую параллель.

"Вы сами сказали, что это его предположение. Предположений может быть очень много. Знаете, в предположениях мы тоже можем сейчас зайти в Москву. Но ведь этого по факту нет", – отметил Буданов.

Он добавил, что военная разведка Украины не фиксирует никаких угроз повторного вторжения войск государства-агрессора с территории Беларуси.

"На территории Беларуси никаких угроз по состоянию на данный момент нет. И мы не видим тенденции к тому, чтобы они появились в ближайшее время", – сказал он.

Напомним, в начале марта Макрон заявил, что Франция может отправить войска в Украину в случае смещения линии фронта в направлении Одессы или Киева. Об этом французский президент говорил с лидерами основных политических партий страны на встрече, организованной 7 марта для обсуждения линии поддержки Украины.

О том, что Макрон в закрытом круге говорил, что "в конце концов придется отправить военных в Одессу", также писали некоторые западные СМИ.

Впервые о вероятной отправке западных военных в Украину, которую нельзя исключать, президент Франции заявил в конце февраля. Это заявление подверглось критике со стороны некоторых западных лидеров.