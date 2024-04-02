Правительство выделило дополнительные средства на укрепление оборонных рубежей: какие области их получат

Во вторник, 2 апреля, Кабинет министров Украины выделил дополнительно 5,6 млрд грн на строительство фортификационных сооружений. Их распределят между Донецкой, Херсонской, Николаевской, Запорожской и Сумской областями.

Об этом сообщили на правительственном портале. Премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал, куда направят деньги.

"Из них 1,1 млрд грн для возведения фортификаций в Донецкой области, более 1 млрд грн – для Запорожской области, 1,5 млрд грн – для Сумщины, 300 и 400 млн грн – для Николаевщины и Херсонщины соответственно", – добавил глава правительства.

Отмечается, что в текущем году на укрепление оборонных рубежей уже выделили 20 млрд грн.

Напомним, командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк сообщил, что с начала полномасштабного вторжения Украина сделала все во избежание внезапного нападения на столицу. Построено сотни километров фортификаций, три кольца обороны Киева.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в их регионе также продолжается строительство фортификаций для укрепления обороны. Работы по строительству ведутся сразу по нескольким направлениям, к ним привлечены десятки единиц техники и специалистов. Сейчас выкопали уже более 42 километров противотанковых рвов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Издание Financial Times обратило внимание, что Украина уделяет особое внимание строительству фортификационных сооружений в прифронтовых районах. В частности, президент Владимир Зеленский заявил, что к концу весны Украина построит новые укрепления вдоль трех линий обороны общей протяженностью 2000 км.

– В ВСУ показали, что на одном из участков фронта украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения. Оно выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

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