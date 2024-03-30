Более 42 км противотанковых рвов и 11 тысяч 'зубов дракона': на Днепропетровщине возводят новую линию обороны. Фото

В Днепропетровской области продолжается возведение фортификаций, которые необходимы для укрепления нашей обороны. Работы по строительству ведутся сразу на нескольких направлениях, к ним привлечены десятки единиц техники и специалистов.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. В настоящее время выкопали уже более 42 километров противотанковых рвов.

Также в регионе увеличивают количество тетраэдров ("зубов дракона") – специальных бетонных пирамид, которых уже установлено более 11 тысяч.

На местах будущих огневых точек и блиндажей создают основания из щебня. При строительстве линии обороны широко используются железобетонные конструкции. Сейчас их гидроизолируют, чтобы уберечь от негативного влияния дождевой и сточных вод.

"Такие сооружения должны служить умело, держать оборону крепко и надежно, обеспечивая защиту военных. Все, как предусмотрено проектами Минобороны", – отметил глава ОВА.

"Фортификационные сооружения строят и в других регионах. Это требование наших реалий. Это защита украинцев от вражеской армии, от оккупантов", – добавил Лысак.

Ранее OBOZ.UA уже писал о том, как происходит строительство новых линий обороны в разных регионах Украины, в частности на Днепропетровщине, Харьковщине и Херсонщине, а также на Запорожье. Там активно устанавливают "зубы дракона", копают противотанковые рвы, строят опорные пункты и блиндажи.

На одном из участков фронта украинские военные завершили строительство фортификационного сооружения. Оно выдерживает попадание артиллерийских снарядов диаметром до 155 миллиметров.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!