Нидерланды выделили Украине около полутора миллиардов евро дополнительной помощи: куда пойдут деньги

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте в телефонном разговоре с президентом Владимиром Зеленским сообщил о предоставлении его страной Украине еще миллиарда 400 млн евро. Помощь выделена дополнительно к обязательствам в рамках двустороннего соглашения о безопасности между Украиной и Нидерландами.

Об этом Владимир Зеленский рассказал в Telegram. Президент также сказал, на что уйдут выделенные деньги.

По словам главы государства, один миллиард евро выделен на военную помощь Украине, а 400 млн евро будут направлены на восстановление страны.

Зеленский поблагодарил Рютта и нидерландский народ за помощь, подчеркнув, что это примерный пример поддержки Украины.

Президент также рассказал, что обсудил с премьером Нидерландов совместную работу с партнерами по ускорению поставок Украине систем ПВО, снарядов для артиллерии и амуниции.

"Поблагодарил за результативную конференцию Justice for Ukraine в Гааге и запуск по ее итогам Реестра убытков. Рассказал о подготовке Саммита мира в Швейцарии и пригласил Нидерланды присоединиться. Мы также обсудили необходимые усилия, чтобы это мероприятие поддержало как можно больше стран", – добавил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

Правительство Нидерландов приняло решение в течение 2024 года передать Украине дополнительные 400 млн евро для защиты от российского полномасштабного вторжения. В целом в бюджете страны на этот год было заложено около €2 млрд для Украины.

Также Нидерланды передадут Украине 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их после того, как завершат всю необходимую подготовку.

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