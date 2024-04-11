Правительство Нидерландов решило выделить Украине дополнительные €400 млн в 2024 году

Правительство Нидерландов, которое уходит в отставку, приняло решение в течении 2024 года передать Украине для защиты от российского полномасштабного вторжения дополнительные €400 млн. Всего в бюджете страны на этот год было заложено около €2 млрд для Украины.

Об этом в четверг, 11 апреля, сообщило издание Het Parool. Как отмечается, средства будут направлены на военную поддержку, реабилитацию военных и восстановление.

Кроме того, нынешнее правительство государства заложило в бюджете €1,5 млрд на поддержку Украины в 2025 году.

Эти средства являются частью усилий, направленных на увеличение оборонных расходов, чтобы соответствовать норме НАТО в 2% ВВП.

По состоянию на конец февраля 2024 года Нидерланды потратили всего более €2,8 млрд на помощь Украине.

Напомним, что министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен ранее заявила, что ее страна планирует передать Украине всего 24 истребителя F-16. Украинские военные получат их после того, как завершат всю необходимую подготовку.

Ранее сообщалось, что Украина получит первые истребители F-16 уже в первой половине этого года. Сначала прибудут самолеты от Дании.

Как сообщал OBOZ.UA, Соединенные Штаты Америки выделят $138 млн для модернизации систем противовоздушной обороны Украины. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 11 апреля.

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