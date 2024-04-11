США выделят Украине $138 млн на модернизацию ПВО

Соединенные Штаты Америки выделят 138 миллионов долларов для модернизации систем противовоздушной обороны Украины. Соответствующее соглашение было подписано в четверг, 11 апреля.

Об этом сообщила в Twitter (X) посол США в Украине Бриджит Бринк. По ее словам, речь идет о финансировании "критически важной модернизации ПВО".

Выделенные средства помогут "поддерживать эффективность противовоздушной обороны Украины перед непрерывными атаками России на энергетическую сеть и украинский народ", добавила посол.

Ранее в американском Государственном департаменте заявляли, что выделенные деньги позволят Киеву отремонтировать зенитно-ракетные комплексы HAWK средней дальности. Эта техника способна перехватывать вражеские крылатые ракеты и баллистические цели, а также самолеты.

Напомним: ранее Институт изучения войны предположил, что в случае продолжения массированных обстрелов Украине, скорее всего, не хватит запасов ракет ПВО, необходимых для защиты городов и критически важной инфраструктуры.

Вечером 10-го и ночью 11 апреля РФ совершила новый воздушный обстрел Украины. Атака продолжалась семь часов. Оккупанты запустили дроны и ракеты разных типов по объектам энергетики.

Как писал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский говорил, что Украине хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе, чтобы закрыть небо над страной.

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