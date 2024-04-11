Украине угрожают большие проблемы в случае ослабления ПВО: в ISW указали на главные риски

Беспрерывный российский ракетный террор вынуждает Украину перераспределить и без того скудные средства противовоздушной обороны. В случае продолжения массированных обстрелов Украине, скорее всего, не хватит запасов ракет ПВО, необходимых для защиты городов и критически важной инфраструктуры.

При этом усилия партнеров по укреплению существующих возможностей противовоздушной обороны Украины остаются недостаточными для защиты от российских ударов. Об этом говорится в аналитике Института изучения войны.

Усиление российского террора вынудило Украину уделять приоритетное внимание защите стратегических объектов, населенных пунктов и энергетической инфраструктуры в глубоких тыловых районах над линией фронта и в ближних тыловых районах, таких как город Харьков. Аналитики отметили, что реорганизация украинской ПВО для защиты Харькова будет опираться на существующий украинский арсенал ракет и пусковых установок.

Однако такие шаги расширят и без того ограниченные возможности противовоздушной обороны Украины и предоставят российским оккупантам возможность использовать ослабленную ПВО в других местах. В ISW подчеркнули, что ослабленная украинская ПВО позволит российской авиации чувствовать себя в безопасности на линии фронта и значительно увеличить масштабы разрушительных ударов авиабомбами.

Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что ЗРК Patriot могут сбивать российские баллистические ракеты, чего не могут сделать советские системы ПВО. В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украине понадобятся дополнительные 25 систем Patriot, чтобы обеспечить полную защиту всех регионов.

При этом верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе и командующий европейским командованием США генерал Кристофер Каволи предупредил, что у Украины в довольно короткие сроки закончатся ракеты для уже имеющихся у нее пусковых установок, если США не продолжат поддерживать Украину. Также он констатировал, что неспособность Соединенных Штатов предоставить Украине дополнительную военную помощь привела к преимуществу РФ на поле боя.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что наша страна надеется договориться о поставках семи дополнительных батарей системы противовоздушной обороны Patriot. По его словам, в Киеве даже будет рассматривают вариант того, чтобы взять их в аренду.

Как сообщал OBOZ.UA, чтобы закрыть небо над Украиной полностью, хватит 25 систем противовоздушной обороны Patriot, по шесть-восемь батарей в каждом регионе, заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, партнеры Украины об этом знают.

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