Польша ведет неофициальные переговоры с ЕС о преференциях для фермеров: что это значит

Польша ведет неофициальные переговоры с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен по поводу освобождения страны от некоторых положений "Зеленого соглашения" – набора политических инициатив, выдвинутых ЕК с целью сделать континент климатически нейтральным. Если удастся достичь договоренностей, требования Польши станут общей позицией ЕС.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши Анджей Шейна в программе на радио ZET, сообщает Onet. Он считает, что освобождение страны от правил будет распространяться на "все возможное". Чиновник говорил, в частности, о "Зеленом курсе" и о "притоке продуктов, которые могут привести к постоянным нарушениям на рынке одной или большинства стран".

"Я тоже хочу сказать, и здесь я цитирую премьер-министра (Дональда. - ред.) Туска, если это займет слишком много времени, мы введем изменения, блокаду границ и пошлины в одностороннем порядке", – сказал Шейна.

Также он добавил, что во время польско-украинских консультаций, которые пройдут 28 марта, "тема проблемы на границе будет снята".

Напомним, в вечернем обращении к украинцам 3 марта президент Владимир Зеленский сообщил, что ситуация с блокированием польскими фермерами границы с Украиной "уже давно вышла за пределы экономики и морали". По его словам, необходимо найти решение, которое сняло бы эту проблему.

Как сообщал OBOZ.UA:

– По состоянию на 3 марта на украинско-польской границе блокировались все 6 направлений. При этом самая большая очередь наблюдалась в направлении контрольного пункта пропуска (КПП) "Краковец" и "Ягодин". Всего в очередях по всем 6 направлениям стояло 2,4 тысячи фур.

– Гендиректор Украинской аграрной конфедерации Павел Коваль объяснил, что власти Польши знают, что местные бизнесмены закупают агропродукцию у России и Беларуси. Впрочем, по его словам, винить их в том, что польские фермеры против украинской продукции бунтуют, а против российской и белорусской – нет, все же нельзя. Ведь протесты на границе не организовало государство. А вот для самого бизнеса главное – экономическая выгода.

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