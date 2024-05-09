Польша вернула в Украину мужчин, переплывших Западный Буг: в ГПСУ раскрыли подробности. Фото

На Волыни за незаконное пересечение границы во время военного положения задержали двух украинцев военнообязанного возраста. Они успели добраться до Польши, переплыв реку Западный Буг, но местные пограничники вернули их обратно.

Обоим нарушителям вручили повестку, а еще их ждет суд и наказание. Случаи произошли в минувшие выходные, рассказало западное региональное управление Госпогранслужбы.

Отмечается, что утром 5 мая одного из отчаянных наряд отдела "Амбуков" обнаружил возле границы с Польшей: увидев пограничников, мужчина начал убегать и смог вплавь добраться до смежного берега Западного Буга.

Однако, получив уведомления от коллег, польский пограничный караул задержал горе-плавателя и в рамках реадмиссии вернул обратно в Украину. Нарушителем оказался 31-летний уроженец Сумской области. На него составили административный протокол по ст. 204-1 КУоАП, а представитель ТЦК и СП вручил повестку.

Такие же меры применили и к 26-летнему уроженцу Донецкой области, который за день до этого таким же образом незаконно попал в Польшу.

Решение о наказании для обоих военнообязанных правонарушителей будет принимать суд. Правоохранители же ищут тех, кто мог помочь мужчинам незаконно переправиться через украинско-польскую границу.

Как сообщал OBOZ.UA, в апреле на Волыни разоблачили противоправную деятельность по незаконной переправке мужчин через государственную границу. Организаторы за $3000-9000 одевали граждан военнообязанного возраста в гидрокостюмы и на лодках отправляли в "плавание" в Польшу.

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