Получил возмездие: ликвидирован российский оккупант, который совершал зверства в Буче. Фото

В ходе боевых действий в Украине ликвидирован российский захватчик, который совершал зверства в Буче в начале полномасштабного вторжения страны-агрессора России. Речь идет о 25-летнем солдате Руслане Омаралинове.

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Об этом сообщили в Telegram-канале Бучанского городского совета 8 апреля. Там отметили, что оккупант получил заслуженное возмездие за свои противоправные действия.

"Во время боевых действий на территории Украины был ликвидирован российский военнослужащий Руслан Омаралинов, принимавший непосредственное участие в военных преступлениях против мирного населения Киевской области во время оккупации в феврале-марте 2022 года", – говорится в сообщении.

Известно, что ликвидированный военный, родом из города Псков, служил наводчиком в 1-м десантно-штурмовом взводе 5-й десантно-штурмовой роты 2-го батальона тактической группы.

Военный преступник принимал участие в убийствах мирных людей, терроре, мародерстве и других военных преступлениях против украинцев в Буче, Бородянке и других населенных пунктах Киевщины во время оккупации.

"Экая ирония судьбы: участник так называемой "специальной военной операции" получил заслуженное возмездие и "денацификацию" наоборот. Ну что ж, смерть врагам!" – написали в Бучанском горсовете.

Напомним, в марте стало известно, что в Белгородской области был ликвидирован российский неонацист и военный преступник Иван Демидов. Он был членом 88-й разведывательно-диверсионной бригады "Эспаньола" и воевал против Украины еще с 2014 года. Оккупанта ликвидировали в населенном пункте Красная Яруга, который расположен в 10 километрах от украинской границы.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 марта украинская армия ликвидировала двукратного чемпиона мира по танковому биатлону. Гвардии капитан по кличке "Чемпион" получил тяжелое ранение украинским дроном при попытке продвинуться под Урожайным и, несмотря на усилия врачей, не выжил.

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