'Пламя борьбы разгорается': российские добровольцы заявили о продолжении операции в РФ с использованием трофейной техники. Видео

В "Русском добровольческом корпусе" заявили о продлении рейдов на территорию РФ. В Telegram-канале РДК 25 мая появилось видео из населенного пункта Глотово Грайворонского района Белгородской области, где россияне уже побывали несколько дней назад.

Видео дня

В то же время в ряде пабликов появилось видео с российского пограничного пункта пропуска, который захватывали россияне-добровольцы, ролик, как сообщается, якобы снят сегодня. Там, как утверждают авторы каналов, 25 мая россияне ведут сражение уже с использованием трофейной техники.

"Разумеется, в этот раз уже никому не нужно доказывать, что мы снимали наше видео не в Киевской области, а на Родине. Тем не менее, мы решили сделать нашей доброй традицией подобные ролики! Слава РДК!" – отмечено в сообщении.

На кадрах двое россиян с флагом РДК стоят у здания, где указано, что это "Почта России" в населенном пункте Глотово.

"Ну что ж, друзья. "Русский добровольческий корпус" снова осуществил невозможное. Мы снова на родине. Доказательства – прямо вне моей спины (стучит по табличке, где указан адрес почтового отделения. – Ред.). Еще раз мы заходим на территорию России с боями или тихо... Это уже не важно. Пламя борьбы разгорается по всей стране. Ждите нас и в вашем населенном пункте", – говорит один из бойцов.

Дату, когда было снято видео, ни в ролике, ни в описании к нему не указывают.

Между тем, в украинском Telegram-канале "Катарсис" опубликовано видео с россиянами-добровоольцами на российском КПП в Белгородской области. Россияне ездят по территории пограничного пункта на технике. Автор канала уверяет, что видео снято 25 мая, а не несколько дней назад, когда российские добровольцы захватили КПП.

"Видео сегодняшнее. Сообщают о продолжении операции РДК уже на трофейной технике", – утверждает админ канала.

Других подтверждений того, что видео снято именно 25 мая, на данный момент нет.

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