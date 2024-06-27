"Помним, какова цена свободы": Зеленский на Марсовом поле во Львове почтил память защитников Украины. Видео
Президент Владимир Зеленский во время визита во Львов посетил Марсово поле и почтил память погибших защитников Украины. Он призвал украинцев помнить, какой ценой стране дается борьба за свободу и независимость.
Видео 27 июня опубликовала пресс-служба ОПУ. По данным обладминистрации, визит главы государства в регион не объявляли раньше.
"Помним, какова цена свободы, независимости и будущего для нашего государства. Никогда не забудем каждого и каждую, чьи смелость и сила приобретали волю для Украины", – отметил украинский лидер.
На Марсовом поле Лычаковского военного кладбища он возложил цветы к могилам Героев, погибшим в российско-украинской войне.
Вместе с Владимиром Зеленским память погибших почтили глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий и мэр Львова Андрей Садовый.
"Лычаковское военное кладбище – территория военных захоронений во Львове. На Марсовом поле с апреля 2022 года хоронят погибших воинов, которые погибли, защищая Украину от российских оккупантов", – добавили в Офисе президента.
Председатель ОВА Козицкий отметил, что лидер страны прибыл на Львовщину с необъявленным визитом.
"Искренние соболезнования родным. Всегда будем помнить о наших Героях! Всегда будем помнить о том, благодаря кому Украина есть", – добавил чиновник.
Как сообщал OBOZ.UA, 19 июня президент наградил защитников из подразделений Нацгвардии и ГПСУ, а также бойцов с рядов Нацполиции и ГСЧС Украины. Из 445 воинов и спасателей 175 были награждены посмертно.
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