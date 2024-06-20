Зеленский наградил полтысячи военных, полицейских и спасателей: почти половину из них – посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский наградил защитников из подразделений Национальной гвардии и Государственной пограничной службы Украины, а также работников Национальной полиции и ГСЧС Украины. Из 445 воинов и спасателей 175 были награждены посмертно.

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Об этом Зеленский сказал в среду, 19 июня, в вечернем видеообращении. В тот же день были подписаны соответствующие указы №357/2024 и №358/2024.

Среди наград, которые получили защитники и спасатели, ордена Богдана Хмельницкого, Даниила Галицкого и "За мужество" разных степеней, медали "За военную службу Украине", "Защитнику Отечества" и "За спасенную жизнь".

Также им были назначены медали "За военную службу Украины" и "За безупречную службу", отличие Президента Украины "Крест боевых заслуг".

"Украина всегда будет помнить своих героев и будет благодарна каждому и каждой, кто отстоял нашу государственность, нашу независимость. Украина должна победить!" – подчеркнул гарант.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Владимир Зеленский 25 мая встретился с работниками и сотрудницами Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины. Глава государства поздравил их с профессиональным праздником и отметил государственными наградами.

А ранее, 16 мая, Зеленский в Харькове посетил защитников, которые получили ранения в ходе боевых действий в регионе. Глава государства пообщался с воинами и отметил их государственными наградами.

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