Помогает уничтожать оккупантов: в ВСУ показали уникальные кадры применения боевого наземного дрона на фронте. Видео

В Вооруженных силах Украины показали уникальные кадры применения боевого наземного дрона на фронте. Он помогает нашим защитникам наносить урон российским оккупантам.

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Наземный дрон используют бойцы 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ОШБр.

На кадрах показывается, как наши защитники используют технику по позициям россиян с близкого расстояния.

Примечательно, что такие разработки не только эффективно работают по врагу, но и сохраняют жизнь наших воинов.

"Боевой дрон под управлением профессиональных бойцов 5 ОШБр разбирает вражескую позицию. Фантастическое будущее уже наступило. То, о чем мы читали в книгах и увлекательно смотрели в фильмах, воплощается в новейших разработках наших изобретателей и помогает нашим бойцам на поле боя", – отметили в пресс-службе.

Напомним, украинские разработчики создали наземный колесный дрон "Довбуш". Это универсальный модуль, который может транспортировать и раненых, и боекомплекты, а также проводить разминирование и, наоборот, – при необходимости заминировать территорию.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине создали ударный дрон-камикадзе, который может поражать цели на расстоянии 700 км. Также БПЛА несет в себе 50 кг взрывчатого вещества.

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