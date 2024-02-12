Помогал оккупантам отбирать у украинцев бизнес: в Бердянске ликвидировали местного коллаборанта

Во временно захваченном войсками России Бердянске Запорожской области "внезапно ушел из жизни" местный коллаборант Александр Галий. Он перешел на сторону врага еще в начале российского вторжения.

Об этом сообщила в Facebook глава Бердянской городской военной администрации Виктория Галицина в воскресенье, 11 февраля. По ее словам, Галий помогал оккупантам отбирать у бердянцев бизнес и имущество.

Кроме того, он доносил оккупационным властям об оставшихся жить в городе украинских патриотах.

"Утилизация предателей Украины на временно оккупированных территориях Запорожской области продолжается. Так в Бердянске 10 февраля внезапно ушел из жизни местный предприниматель-коллаборант Александр Галий, который одним из первых пошел на сотрудничество с российскими захватчиками", – отметила Галицына.

До вторжения российских войск в Украину предатель занимался переработкой мусора и продажей табачных изделий.

"Предателям Украины следует знать и помнить, что такая судьба может постичь каждого из них", – говорится в сообщении.

Как именно ликвидировали коллаборанта, сейчас не известно. Местные каналы в Telegram пишут, что его могли отравить.

Как сообщал OBOZ.UA, во временно оккупированном Луганске "трагически погиб" очередной коллаборант. Речь идет об известном изменнике, "депутате народного совета ЛНР" и экс-главаре "народной милиции" Михаиле Филипоненко.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!