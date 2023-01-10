Помощь от гумпроекта 'Спасаем жизнь' получили уже почти 375 тысяч украинцев

Уже 374 130 украинцев получили помощь от гуманитарного проекта "Спасаем жизнь" – продукты питания, медикаменты, средства гигиены и даже психологическую и физическую реабилитацию. Благодаря международным партнерам и вкладам благотворителей сумма помощи достигла 2,3 млн евро, и ежедневно увеличивается.

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Об этом сообщается на сайте компании.

Гуманитарный проект "Спасаем жизнь" был создан компанией Метинвест, в координации с Фондом Рината Ахметова, после начала войны. Чтобы защитить украинцев во время продовольственного кризиса, гумнпроект начал покупать продукты питания и средства гигиены и доставлять их в прифронтовые регионы. В настоящее время украинцам доставили уже более 4 тысяч тонн жизненно необходимых грузов.

Со временем проект стал заботиться также о больницах, предоставляя им медикаменты, оборудование, расходные материалы: помощь в этом направлении достигла более 240 тысяч евро. Далее начали развиваться программы психологической реабилитации и протезирования военных и гражданских: сейчас по этим направлениям получают помощь уже 158 человек.

Сейчас "Спасаем жизнь" – это мощная формация, которая обеспечивает системную помощь переселенцам, жителям прифронтовых и деоккупированных территорий и всем, кого затронула война. Деятельность проекта поддерживают около 200 бизнесов и организаций из Польши, Германии, Нидерландов, Италии, Испании, США, Великобритании, Швейцарии, Греции, ОАЭ и других стран.

Как известно, за 10 месяцев войны компания Метинвест Ахметова направила на усиление обороноспособности страны и поддержание мирных украинцев более 2,8 млрд. грн. Из них 1,5 млрд грн – это средства, направленные на нужды армии в рамках милитарной инициативы Рината Ахметова "Стальной Фронт".