Помощь США жизненно необходима Украине, Европа значительно активизировала поддержку – ISW

Европа наращивает поддержку Украины, которая защищается от российской агрессии. На днях Евросовет и Европейский парламент договорились о создании Украинского фонда, европейские страны вместе с Южной Кореей также увеличивают производство снарядов.

При этом помощь США остается критически важной для Украины, развития украинского ВПК и способности страны защищаться от агрессивного вторжения России. Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики констатировали, что европейские и азиатские союзники США существенно активизировали усилия по поддержке Украины. Накануне 6 февраля стало известно, что Европарламент и Совет ЕС предварительно договорились о создании Украинского фонда для объединения недавно объявленного пакета поддержки ЕС в размере 50 миллиардов евро для Украины на 2024-2027 годы. Первые средства, по словам президента Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен, начнут поступать в Украину уже в марте этого года.

Наблюдается активизация и в вопросе поставок оружия и боеприпасов для украинского войска. К примеру, немецкий производитель оружия Rheinmetall 5 февраля заявил, что в 2024-м намерен отправить в Украину десятки тысяч 155-мм артиллерийских снарядов, десятки боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1A5 и неуказанное количество систем ПВО Skynex.

Активизацию аналитики заметили и в Южной Корее. Администрация программы оборонных закупок этой страны 6 февраля объявила о намерениях подписать контракт с производителем боеприпасов Poongsan в 2024 году, согласно которому компания начнет массовое производство 155-мм снарядов с увеличенной дальностью до 60 километров. Эти снаряды планируют передать европейским союзникам Южной Кореи, а те в свою очередь будут поставлять боеприпасы в Украину.

В целом Европейский Союз и входящие в него страны напоминают в ISW, за время полномасштабной агрессии РФ предоставили помощи Украине на 138 миллиардов евро (сюда аналитики включили и недавно одобренный пакет на 50 млрд евро). В долларах эта сумма составляет около 148,5 млрд. Следовательно, европейская помощь превышает ту, которую выделили США: американская поддержка в целом оценивается в 113 млрд долларов, из которых более 75 млрд были непосредственно выделены Украине на гуманитарную, финансовую и военную поддержку. Остаток указанной суммы, около 38 млрд долларов, правительство США направило на расходы на безопасность. Эти деньги были потрачены преимущественно в США и на американские компании или персонал.

"Поскольку европейские партнеры продолжают наращивать поддержку Украины, помощь США в ближайшей и среднесрочной перспективе остается жизненно важной, чтобы помочь Украине построить свою оборонно-промышленную базу", – говорится в отчете ISW.

По оценкам аналитиков, Штатам не потребуется присылать большие пакеты помощи Украине в течение неопределенного срока в случае, если Украина продолжит успешные и активные действия по развитию собственного производства оружия внутри страны, будет развивать двусторонние и международные оборонно-промышленные партнерства и создавать совместные с западными компаниями производства оружия и боеприпасов.

"США нужно будет продолжать поддерживать Украину несколько лет, поскольку Украина строит собственный ВПК, но требования Украины к международной безопасности в долгосрочной перспективе уменьшатся, поскольку она наращивает собственные возможности, чтобы стать самодостаточной", – отметили аналитики.

При этом в ISW констатировали, что то, насколько успешно Украина сможет наращивать и развивать собственное производство оружия и военной техники, напрямую зависит от того, удастся ли ей освободить временно оккупированные Россией стратегически важные территории.

Таким образом, военная помощь США и партнеров Украины в ближайшей перспективе продолжает иметь решающее значение, поскольку США остаются основным источником достаточно большого количества необходимого военного оборудования, такого как танки M1 Abrams, бронетранспортеры, передовые системы противовоздушной обороны, такие как Patriots, и ударные системы дальнего радиуса действия – оборудование, которое в предыдущих пакетах помощи США было приоритетным", – резюмировали в ISW.

Напомним, ранее в ISW сообщили, что Силы обороны Украины восстановили часть позиций в Авдеевке, РФ же атакует на севере города.

Также сообщалось, что, по наблюдениям аналитиков, Кремль усиливает риторику о разделе Украины. Таким образом Путин и его окружение пытаются нормализовать нарратив о таком "разделе" в западных дискуссиях об Украине – и приплетают свои максималистские планы к каждому упоминанию о нашей стране.