'Понимая риски, шел до конца': в боях за Украину погиб доброволец из Беларуси. Фото

На войне против российских оккупантов погиб белорус Александр Стасевич. Мужчина вступил в ряды Вооруженных сил Украины добровольцем, был штурмовиком спецподразделения.

О гибели бойца сообщил его друг Ярослав Гришин. Александр по образованию был историком и окончил бизнес-школу Киево-Могилянской академии.

Хотя он не был обязан бороться за Украину и уже несколько раз был ранен и контужен, однако не мог покинуть свое военное подразделение и своих собратьев.

"Александр не был обязан воевать за Украину, неоднократно раненый и контуженный мог с чистой совестью демобилизоваться. Но Саша не мог покинуть свое подразделение и собратьев. Понимая все риски: шел до конца – настоящий Воин. Лучший из лучших, боль неописуемая, нет слов", – написал его друг Ярослав.

Погибший доброволец был женат и имел двоих детей.

Как сообщал OBOZ.UA, 7 марта в больнице Днепра скончался раненый военный из Киевщины Владислав Гороховский. Прощание с защитником состоится 17 марта на Майдане Свободы в Броварах.

Напомним, что на фронте во время выполнения боевого задания погиб военный из Киевской области Сергей Зинченко. Жизнь защитника Украины оборвалась 11 марта в Харьковской области.

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