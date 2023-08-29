Пообещал жене танец на ее день рождения и встал на ноги: сеть тронула история раненого защитника. Видео

Недавно сеть тронула история украинского защитника, получившего тяжелые ранения ног на поле боя с оккупантами. Врачам удалось спасти ноги военного и, после реабилитации, на день рождения жены он станцовал с ней романтический танец.

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Трогательное видео с защитником появилось в сети. Пара ждала этот танец долгих шесть с половиной месяцев.

Как сообщается, еще в начале полномасштабной войны защитник по имени Тимур добровольцем пошел защищать Украину от оккупантов. А ровно через год, зимой, вернулся с войны с тяжелым ранением. Медикам удалось спасти ноги мужчины, однако впереди его ждал долгий и непростой период реабилитации.

Все 6,5 месяцев жена Тимура была рядом и всячески поддерживала любимого. Защитник пообещал ей совместный танец на ее день рождения и сдержал свое слово.

"Тимур снова встал на ноги после ранения, а его любимая Оля смогла станцевать в объятиях мужа", – подытожили в сообщении.

Ранее воин ВСУ показал посылки от мамы и невесты на передовую. Так, наш защитник получил две посылки. В каждой коробке с теплом собрана передача, которая согревает мыслью, что о нем всегда помнят. От мамы военный получил свои любимые отбивные, а от любимой – сладкие вкусности, а также записку с милым посланием: "Люблю тебя, сегодня, завтра, всегда".

Напомним, что ранее сеть тронули кадры первой встречи украинского военного с родителями после освобождения из плена. Защитника переполняли эмоции радости, ведь наконец-то он на своей земле, рядом с родными. Пограничник Алексей рассказал, что до сих пор не может поверить, что он дома.