Попал под артиллерийский обстрел: в боях на Запорожском направлении погиб защитник из Кривого Рога. Фото

В боях на Запорожском направлении погиб защитник из Кривого Рога Игорь Завьялов. 10 февраля он вместе с побратимом попал под артиллерийский обстрел российских оккупантов вблизи населенного пункта Лукьяновское.

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Об этом сообщает "Первый Городской. Кривой Рог". "Во время выполнения боевого задания погиб криворожец Игорь Завьялов. 10 февраля воин вместе с побратимом попал под артиллерийский обстрел оккупантов вблизи населенного пункта Лукьяновское в Запорожской области", – говорится в сообщении.

Игорь Завьялов был настоящим воином – мужественным, стойким и человечным. Побратимы вспоминают его как человека, который не боялся вызовов и всегда поддерживал других. Его жизнелюбие, позитив и душевность были примером для всех.

Напомним, ранее стало известно, что в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Андрей Нетруненко за время пребывания в рядах украинского войска получил контузию, однако после реабилитации вернулся на передовую к побратимам. Ему навсегда останется 27 лет.

Также сообщалось, что в Ивано-Франковске простились с военным Максимом Емцем. Он, говорят побратимы, с первых дней на войне заслужил уважение и авторитет.

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