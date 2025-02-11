Ему навсегда будет 27: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото

Защищая Украину, погиб 27-летний воин из Дрогобычского района Львовской области Андрей Нетруненко. За время пребывания в рядах украинского войска получил контузию и после реабилитации вернулся на передовую, к побратимам.

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Свое последнее сражение воин принял 5 февраля на Покровском направлении. О потере сообщили в Дрогобычском городском совете.

"Во время защиты Украины от врага погиб житель Стебника Андрей Нетруненко, который защищал Украину от врага на передовых позициях фронта... Из родных у павшего защитника остались родители, сестра. В скорби побратимы, друзья, родные, соседи, одноклассники. Андрея навсегда запомнят веселым, улыбчивым, добрым. Для всех, кто знал его – он останется ангелом, отдавшим свою жизнь за всех нас", – говорится в сообщении.

В Дрогобычском горсовете рассказали, что родился Андрей Нетруненко 30 октября 1997 года в Стебнике, в этом населенном пункте он окончил среднюю школу и местный профессионально-технический лицей, далее работал на стройках, также ездил на работу за границу.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Андрей встал в ряды 128 отдельной горно-штурмовой бригады, вместе с побратимами выполнял боевые задания на передовой. Во время боев получил серьезную контузию. А после реабилитации вернулся на фронт – уже в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Погиб Герой 5 февраля на Покровском направлении.

10 февраля жители Дрогобыччины провели Андрея Нетруненко в последний путь.

"Андрей знал, что такое настоящий долг. Он знал, что такое война, которая не дает второго шанса. Но это не остановило его. Он пошел вперед, туда, где тяжелее всего. И там, на передовой, его сердце перестало биться. Его смерть – это рана, которая будет болеть вечно. Для родителей, которые больше не услышат его голоса. Для сестры, которая потеряла самого родного брата. Для друзей и побратимов, которые навсегда запомнят его таким, каким он был: искренним, смелым, всегда готовым поддержать и защитить", – говорится в сообщении в местной Facebook-группе "Наш Дрогобыч: громада от села до района".

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области погиб защитник с Харьковщины, вернувшийся на войну после ранения. Александр Гребенник погиб 2 февраля вблизи населенного пункта Марьино. Дома его ждал сын.

Также сообщалось, что на востоке погиб военный врач из Киева. Смертельные ранения анестезиолог Олег Романенко получил в результате атаки вражеских дронов на эвакуационный автомобиль медиков, которые спешили сменить коллег в зоне активных боевых действий.

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