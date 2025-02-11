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Ему навсегда будет 27: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
387
Ему навсегда будет 27: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото

Защищая Украину, погиб 27-летний воин из Дрогобычского района Львовской области Андрей Нетруненко. За время пребывания в рядах украинского войска получил контузию и после реабилитации вернулся на передовую, к побратимам.

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Свое последнее сражение воин принял 5 февраля на Покровском направлении. О потере сообщили в Дрогобычском городском совете.

Ему навсегда будет 27: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото

"Во время защиты Украины от врага погиб житель Стебника Андрей Нетруненко, который защищал Украину от врага на передовых позициях фронта... Из родных у павшего защитника остались родители, сестра. В скорби побратимы, друзья, родные, соседи, одноклассники. Андрея навсегда запомнят веселым, улыбчивым, добрым. Для всех, кто знал его – он останется ангелом, отдавшим свою жизнь за всех нас", – говорится в сообщении.

В Дрогобычском горсовете рассказали, что родился Андрей Нетруненко 30 октября 1997 года в Стебнике, в этом населенном пункте он окончил среднюю школу и местный профессионально-технический лицей, далее работал на стройках, также ездил на работу за границу.

Когда Россия начала полномасштабное вторжение, Андрей встал в ряды 128 отдельной горно-штурмовой бригады, вместе с побратимами выполнял боевые задания на передовой. Во время боев получил серьезную контузию. А после реабилитации вернулся на фронт – уже в составе 11-го отдельного мотопехотного батальона "Киевская Русь".

Погиб Герой 5 февраля на Покровском направлении.

10 февраля жители Дрогобыччины провели Андрея Нетруненко в последний путь.

Ему навсегда будет 27: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото
Ему навсегда будет 27: в боях на Покровском направлении погиб защитник из Львовской области. Фото

"Андрей знал, что такое настоящий долг. Он знал, что такое война, которая не дает второго шанса. Но это не остановило его. Он пошел вперед, туда, где тяжелее всего. И там, на передовой, его сердце перестало биться. Его смерть – это рана, которая будет болеть вечно. Для родителей, которые больше не услышат его голоса. Для сестры, которая потеряла самого родного брата. Для друзей и побратимов, которые навсегда запомнят его таким, каким он был: искренним, смелым, всегда готовым поддержать и защитить", – говорится в сообщении в местной Facebook-группе "Наш Дрогобыч: громада от села до района".

Напомним, ранее стало известно, что в Сумской области погиб защитник с Харьковщины, вернувшийся на войну после ранения. Александр Гребенник погиб 2 февраля вблизи населенного пункта Марьино. Дома его ждал сын.

Также сообщалось, что на востоке погиб военный врач из Киева. Смертельные ранения анестезиолог Олег Романенко получил в результате атаки вражеских дронов на эвакуационный автомобиль медиков, которые спешили сменить коллег в зоне активных боевых действий.

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