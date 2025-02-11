Без отца остался сын: на Сумщине погиб защитник с Харьковщины, вернувшийся на войну после ранения. Фото

Украинский защитник Александр Гребиник погиб, выполняя боевое задание в Сумской области. Воин был родом из Золочева Харьковской области, защищал Украину с 2023 года, был тяжело ранен, но вернулся на службу.

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О потере сообщили в Золочевском поселковом совете. Герой пал 2 февраля 2025 года в районе села Марьино Сумской области.

Александр Гребиник родился в 1983 году в Золочеве, окончил школу № 2.

Увлекался природой, любил рыбачить и собирать грибы.

До службы в Вооруженных силах Украины работал строителем на местном предприятии, производящем оконные блоки.

С 2023 года присоединился к украинскому войску.

Во время боев под Синьковкой Купянского района получил тяжелое ранение, однако вернулся на военную службу и оборонял страну на Сумщине.

Герой пал, выполняя боевое задание.

У Александра остался 11-летний сын Артем, родители и брат.

"Разделяем горе и скорбь со всеми, кто знал Героя при жизни. С добрым сердцем, общительный, смелый. Таким он и останется в памяти. Низкий поклон и благодарность за то, что защитил нас от оккупантов ценой своей жизни", – написала начальница отдела информационного обеспечения и коммуникации.

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно, что на фронте погиб воин из Киева Ярослав Шапочка. С марта 2024 года защитник считался пропавшим без вести.

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