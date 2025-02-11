Навечно на небесном карауле: на войне погиб военный из Киева Ярослав Шапочка. Фото

На войне с российской нечистью погиб украинский защитник Ярослав Шапочка. Он с марта 2024 года считался пропавшим без вести.

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О смерти Героя сообщила в Facebook Анна Войтович. Все детали прощания с военным сообщат позже.

"К сожалению, самое хутшее подтвердилось – Ярослав Шапочка на щите, навечно на небесном карауле. Вечная память и слава Герою", – написала Войтович.

Без мужа осталась жена защитника, а без отца – их маленькая дочь.

В мирной жизни Ярослав Шапочка был журналистом, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко. Создал семью и как каждый молодой человек мечтал о счастливой жизни, исполненной радости и интересных открытий.

Однако все мечты перечеркнул кровожадный сосед нашей страны. С началом полномасштабного вторжения Ярослав пошел в ТРО, а дальше – на фронт. Воевал во многих горячих точках.

Но даже в ужасном аду войны оставался Человеком с большой буквы, смотрел на мир добрыми, большими глазами, сохранял чувство юмора, делился веселыми шутками с собратьями и друзьями.

В марте прошлого года Ярослав "пропал с радаров". Родные, друзья и знакомые до последнего верили в чудо и надеялись на каждый обмен пленными, надеялись увидеть его живым.

Однако этого не произошло. Ярослав Шапочка теперь навечно на небесном карауле.

Как сообщал OBOZ.UA:

На фронте погиб известный одесский художник Андрей Рубан. В гражданской жизни он рисовал муралы, фрески, создавал цифровые иллюстрации.

На Львовщине 10 февраля простились с Анатолием Буняком. Защитник пал под Покровском 18 ноября 2024 года и с тех пор считался пропавшим без вести.

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